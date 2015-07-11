Live voetbal

Zoet heeft aanbieding van PSV in beraad

Rahied
11 juli 2015, 23:49

Jeroen Zoet heeft een aanbod om zijn contract bij PSV te verlengen in beraad. De 24-jarige keeper kan zich tot de zomer van 2019 verbinden aan de Eindhovenaren. Zoet was vorig seizoen een vaste waarde in het kampioenselftal van PSV.

Memphis Depay (Manchester United) en Georginio Wijnaldum (Newcastle United) hebben het Philips Stadion deze zomer verlaten, maar dat vindt Zoet geen probleem. "Het is altijd zo dat een ploeg die kampioen wordt hiermee te maken krijgt. Ik gun de jongens hun stap, ze hebben dat zelf afgedwongen na een mooi jaar waar iedereen met een goed gevoel op terugkijkt", aldus Zoet tegen het Eindhovens Dagblad.

Zoet doorliep de jeugdopleiding van PSV en is sinds 2013 de vaste keeper van het eerste elftal.

Jeroen Zoet

Jeroen Zoet
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 35 jaar (6 jan. 1991)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
6
0
2024/2025
AZ
6
0
2023/2024
Spezia
25
0
2022/2023
Spezia
5
0

