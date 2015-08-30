Bayern laat Dante naar concurrent Wolfsburg gaan

Een opvallende transfer in de Bundesliga. Bayern München laat naar VfL Wolfsburg, een van de grootste concurrenten in de strijd om de landstitel, vertrekken. De Duitse recordkampioen heeft officieel bevestigd dat het met Wolfsburg een akkoord heeft bereikt over de Braziliaanse verdediger.

Dante wil graag meer speeltijd en kan bij Bayern niet rekenen op een vaste basisplaats. Een overstap naar Wolfsburg kan zodoende uitkomst bieden voor de international van Brazilië. De verdediger diende een transferverzoek in bij de Duitse topclub en zag deze gehonoreerd worden. "Hij wilde meer spelen en wij wilden hem deze kans niet ontnemen", zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de clubwebsite.

De 31-jarige Dante moet nog medisch gekeurd worden bij Wolfsburg. Doorloopt hij deze met succes, dan tekent hij voor drie jaar bij de club van Bas Dost. "We willen Dante graag bedanken. We hebben veel mooie momenten met hem meegemaakt. We wensen hem het beste", aldus Rummenigge.

Dante kwam in totaal tot 86 Bundesliga-optredens voor Bayern. De verdediger kwam eerder in zijn carrière uit voor EC Juventude, Lille OSC, Sporting Charleroi, Standard Luik en Borussia Mönchengladbach.