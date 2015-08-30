Live voetbal

Bayern laat Dante naar concurrent Wolfsburg gaan

30 augustus 2015, 13:51
0 reacties
Photo of Koen
Koen | Redacteur

Een opvallende transfer in de Bundesliga. Bayern München laat Dante naar VfL Wolfsburg, een van de grootste concurrenten in de strijd om de landstitel, vertrekken. De Duitse recordkampioen heeft officieel bevestigd dat het met Wolfsburg een akkoord heeft bereikt over de Braziliaanse verdediger.

Dante wil graag meer speeltijd en kan bij Bayern niet rekenen op een vaste basisplaats. Een overstap naar Wolfsburg kan zodoende uitkomst bieden voor de international van Brazilië. De verdediger diende een transferverzoek in bij de Duitse topclub en zag deze gehonoreerd worden. "Hij wilde meer spelen en wij wilden hem deze kans niet ontnemen", zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de clubwebsite.

De 31-jarige Dante moet nog medisch gekeurd worden bij Wolfsburg. Doorloopt hij deze met succes, dan tekent hij voor drie jaar bij de club van Bas Dost. "We willen Dante graag bedanken. We hebben veel mooie momenten met hem meegemaakt. We wensen hem het beste", aldus Rummenigge.

Dante kwam in totaal tot 86 Bundesliga-optredens voor Bayern. De verdediger kwam eerder in zijn carrière uit voor EC Juventude, Lille OSC, Sporting Charleroi, Standard Luik en Borussia Mönchengladbach.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Dante

Dante
OGC Nice
Team: Nice
Leeftijd: 42 jaar (18 okt. 1983)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nice
11
0
2024/2025
Nice
25
0
2023/2024
Nice
32
1
2022/2023
Nice
37
1

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
14
Köln
31
-8
31
15
Hamburg
31
-16
31
16
St. Pauli
31
-27
26
17
Wolfsburg
31
-25
25
18
Heidenheim
31
-31
22

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws