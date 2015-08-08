Mourinho beheerst zichzelf en praat niet over arbiter

8 augustus 2015, 21:11
Rahied | Redacteur

Chelsea-manager José Mourinho wilde het na afloop van de thuiswedstrijd tegen Swansea City (2-2) niet hebben over het optreden van scheidsrechter Michael Oliver. De leidsman gaf Chelsea-keeper Thibaut Courtois in de 55ste minuut rood en diens overtreding leidde bovendien tot de strafschop waaruit de 2-2 viel.

Courtois haalde Swansea City-aanvaller Bafetimbi Gomis onderuit op de rand van het penaltygebied. Oliver oordeelde dat de overtreding binnen de 'zestien' was en zag in Gomis een doorgebroken speler, ook al was Gary Cahill nog wel in de buurt van de Fransman. Mourinho wilde na afloop niet over de rode kaart van Courtois praten omdat hij zichzelf 'vroeg in het seizoen nog kan beheersen'.

Mourinho baalt van het resultaat. "Volgens mij hebben we in de eerste helft goed gespeeld. Mijn team had vertrouwen en dat was zelfs na de 1-1 te zien", stelde de Portugees. Een minuut na de 1-1 kwam Chelsea gelijk weer op voorsprong. "In de tweede helft veranderde alles: die penalty, een rode kaart, een speler minder en de 2-2. Daarna hebben we geknokt, ik speel nooit op een gelijkspel. Nooit. Als we verliezen, dan is dat maar zo."

"Thuis gelijk spelen is alleen in sommige situaties te pruimen, zoals vorig seizoen toen we al kampioen waren. De spelers weten dat het een slecht resultaat is, maar een punt is een punt, terwijl we lange tijd met tien man stonden. Dat maakte het veel moeilijker. Ik ben blij met ons spel in de eerste helft en onze spirit van het tweede bedrijf", aldus Mourinho.

Chelsea - Swansea

Chelsea
2 - 2
Swansea City
Gespeeld op 8 aug. 2015
Competitie: Premier League
Seizoen: 2015/2016

Meer info

José Mourinho

José Mourinho
Benfica
Team: Benfica
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (26 jan. 1963)

Meer info

