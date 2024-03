NAC Breda en FC Volendam boeken monsterzeges

NAC Breda en FC Volendam hebben maandagavond een show weggegeven in de Jupiler League. De Bredase club boekte een monsterzege op FC Dordrecht (7-0), de koploper uit Volendam evenaarde die score bijna op bezoek bij Fortuna Sittard (6-0 winst). FC Volendam blijft daardoor met twaalf punten uit vier wedstrijden de onbetwiste koploper in de Jupiler League.

NAC Breda - FC Dordrecht: 7-0

NAC Breda heeft de smaak te pakken gekregen. De Brabanders begonnen uiterst teleurstellend met nul punten uit de eerste twee wedstrijden, maar lieten vorige week tegen Jong Ajax (3-0 winst) al tekenen van herstel zien. Maandag was het bewijs dat trainer Robert Maaskant zijn ploeg op de rails heeft gekregen.

Hoewel FC Dordrecht voorafgaand aan de wedstrijd evenveel punten had als NAC Breda, had de ploeg niets in te brengen in het Rat Verlegh Stadion. Kevin Brands nam zijn ploeg als eerste bij de hand. De middenvelder raakte eerst met een omhaal nog de lat en was in de zestiende minuut alsnog trefzeker. Hij hoefde de bal alleen nog maar in het doel te tikken, nadat Mats Seuntjens voor het voorbereidende werk had gezorgd.

Zeven minuten later maakte Brands er ook 2-0 van. Seuntjens was opnieuw bij de aanval betrokken, dit keer met een overstapje, en Brands klopte met een fraaie stift Dordrecht-doelman Robbert te Loeke. Daar bleef het tot de rust bij voor FC Dordrecht.

In de tweede helft bleef er niets over van de ploeg van coach Harry van den Ham. Seuntjens, die een goede wedstrijd speelde, beloonde zichzelf door de 3-0 te maken. Josimar Lima pakte vervolgens een rode kaart na een charge op Sjoerd Ars, waarna NAC Breda de score tegen tien overgebleven spelers van FC Dordrecht rap uitbreidde. Danny Verbeek, Elson Hooi en Uros Matic maakten er respectievelijk 4-0, 5-0 en 6-0 van. Seuntjens bepaalde de eindstand op 7-0 met een machtige uithaal. Door de sprankelende zege is de rust weer even teruggekeerd bij Maaskant en zijn mannen.

Fortuna Sittard - FC Volendam: 0-6

FC Volendam maakt de beste indruk in de eerste vier wedstrijden van de Jupiler League. Maandag voegde de toch al in vorm verkerende ploeg er een klinkende zege bij. Kees Kwakman opende de score in het verre zuiden, waarna Joeri Schroijen een eigen doelpunt maakte. Dezelfde Schroijen was nog een keer de schlemiel bij de 0-4, toen hij opnieuw op knullige wijze zijn eigen doelman verraste. Tussendoor was cultheld Jack Tuyp nog verantwoordelijk voor de 0-3.

Alsof Schroijen nog niet genoeg ongeluk had gehad in de wedstrijd, was hij ook schuldig aan de 0-5. Daniël van Son mocht het doelpunt op zijn naam schrijven, maar Schroijen veranderde het schot van richting. Kwakman maakte de blamage van Fortuna Sittard voor eigen publiek nog erger door de eindstand te bepalen op 0-6.

Jong Ajax - FC Eindhoven: 0-0

Bij Jong Ajax stond John Heitinga in de basiself. De geslepen verdediger, die deze zomer terugkeerde op het oude nest, maakte zijn eerste officiële speelminuten sinds zijn rentree. Hij hield samen met Nick Viergever in het centrum van de verdediging de nul.

Bij Jong Ajax mochten ook Viktor Fischer en Yaya Sanogo beginnen, maar zij maakten geen beste indruk. Fischer kreeg een goede kans, maar miste, net als het grote talent Vaclav Cerny. FC Eindhoven was over de gehele wedstrijd gezien gelijkwaardig, wat ook in de eindstand naar voren kwam: 0-0.

Overige uitslagen:

FC Den Bosch - Go Ahead Eagles 2-4

Achilles '29 - FC Oss 1-0

FC Emmen - Helmond Sport 0-1

MVV - Telstar 1-0

VVV Venlo - Sparta 1-1

RKC Waalwijk - Almere City 3-1