PSV'er Van Breukelen moest lachen om goal Hansen

Hij is lid van de Raad van Commissarissen van PSV, maar dinsdag kwam de keeper in Hans van Breukelen weer even naar boven. De voormalig Oranje-international kon een kleine glimlach niet onderdrukken toen hij zag hij , de doelman van ADO Den Haag, in blessuretijd voor de gelijkmaker zorgde tegen de landskampioen (2-2).

"Natuurlijk ben je als PSV'er niet blij met het puntenverlies, maar als je ziet hoe zo'n goal er op miraculeuze wijze ingaat dan moet je ook wel een beetje lachen", geeft Van Breukelen toe in De Telegraaf. "Het zag er buitengewoon spectaculair uit. Alleen is het jammer dat hij zo'n wondergoal net tégen PSV moet maken."

Door zijn doelpunt is Hansen in één klap wereldnieuws, maar van het hoogtepunt uit zijn carrière wilde de doelman van ADO niet spreken. Dat begrijpt Van Breukelen wel. "Het ultieme moment voor een keeper is om met je vingertoppen een bal uit de kruising te tikken, waarmee je de wedstrijd wint voor je team. Als keeper wil je vooral op je keeperskwaliteiten worden beoordeeld, zoals Hansen terecht opmerkte", zegt hij.