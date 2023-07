Van Gaal: "Eén van beste duels onder mijn leiding"

Louis van Gaal had na afloop van het thuisduel met Newcastle United lovende woorden over voor zijn ploeg. Volgens de oefenmeester speelde Manchester United een geweldige wedstrijd, maar voldoende voor de zege bleek het uitstekende spel niet. De koploper kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

De coach is blij met het vertoonde spel, maar baalt van de remise. "We kunnen tevreden zijn over ons spel, maar niet over het resultaat", vertelde Van Gaal na afloop bij BT Sport. "In de laatste fase maakten we veel verkeerde keuzes, maar als team speelden we fantastisch. Dit was een van de beste wedstrijden in mijn periode als manager hier, maar we hebben onszelf helaas niet beloond."

Van Gaal vond dat tegenstander Newcastle, waar drie Nederlanders speelden, zich aanvallend niet toonde. "Er was maar één team dat vandaag wilde winnen en dat waren wij. We hebben genoeg kansen gehad om het te beslissen, maar we hadden pech."