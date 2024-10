Serviër Mazic aangewezen voor Nederland-IJsland

Het Nederlands elftal wordt komende donderdag in de levensbelangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland gefloten door een Servische scheidsrechter. Milorad Mazic heeft van de Europese voetbalbond UEFA de leiding gekregen over het duel in de Amsterdam ArenA, dat om 20.45 uur afgetrapt wordt.

De 42-jarige Mazic kan men kennen van het WK van vorig jaar in Brazilië, aangezien de Serviër daar actief was. De arbiter stond afgelopen seizoen ook aan de leiding bij wedstrijden in de Champions League en Europa League. De leidsman ontfermde zich in het verleden twee keer over een duel van een Nederlandse club: Udinese-AZ in 2012 en APOEL Nicosia-Ajax in 2014. Hij floot Oranje nog nooit.

Het treffen tussen Nederland en IJsland is een krachtmeting tussen de nummers drie en één van Groep A in de EK-kwalificatiecyclus. Bruno Martins Indi is de enige speler die zich geen gele kaart kan veroorloven, aangezien de verdediger dan geschorst wordt.