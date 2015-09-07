Sparta rouwt om overlijden oud-speler Wenneker (90)

Hans Wenneker, de oudste voormalig speler van Sparta Rotterdam die nog in leven was, is gisteren (zondag) na een kortstondig ziekbed overleden. Wenneker was sinds 1938 lid van de Kasteelclub en speelde in totaal 192 wedstrijden voor het eerste elftal.

"Sparta Rotterdam gaat in Hans Wenneker een oud-speler missen die nog zeer regelmatig op Het Kasteel aanwezig was bij de thuiswedstrijden", meldt Sparta in een verklaring op de clubwebsite. Ter nagedachtenis aan Wenneker speelt Sparta aanstaande vrijdag bij de thuiswedstrijd tegen Achilles '29 met rouwbanden.

Hans Wenneker is 90 jaar geworden.