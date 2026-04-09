Noa Vahle lijdt onder streng voedingsregime: ‘Verschrikkelijk, het leven is minder leuk’

Noa Vahle heeft zichzelf als doel gesteld om richting het WK Voetbal gezonder te worden. Dat vertelt de verslaggeefster van onder meer Ziggo Sport en De Oranjezondag deze week in de podcast die zij samen met haar collega’s Hélène Hendriks en Merel Ek maakt.

Vahle vertelt in de HNM Podcast dat zij bewuster probeert te leven. “Ik ben momenteel een beetje hangry (een samentrekking van de Engelse woorden hungry (hongerig) en angry (boos), red.), want ik wil graag naar het WK. Dus ik ben heel erg bezig met wat ik eet”, vertelt ze.

De onthulling van Vahle leidt tot verbazing bij Hendriks en Ek. “Ik eet minder koolhydraten, want daar zitten heel veel suikers in”, legt ze uit. “Ik ben aan het meal preppen. Verschrikkelijk. Je maakt dan je eten en zet het in de koelkast. En dan neem je je eten mee. Dan neem ik dus letterlijk een quinoabakje mee naar het stadion. Of parelcouscous. Niet te veel pasta en rijst, waar veel koolhydraten in zitten. Brood? Dat eet zo weinig mogelijk.”

“Ik vind het leven zonder borrelplank, zonder koekjes en zonder chocola echt een stuk minder leuk”, vervolgt Vahle. “Het gaat me niet per se om die kilo’s, maar je voelt je oprecht energieker. Als je erop let, en zeker in ons werk in die stadions: ik heb zo vaak dat mijn diner een Snickers is omdat er niks te halen is in het stadion of tijdens een wedstrijd.”

Hendriks wil van Vahle weten ‘hoeveel er al van af is’. “Het gaat me niet zozeer om het gewicht, maar volgens mij ben ik nu een kilo of zo afgevallen”, antwoordt Vahle. “Wat mijn streefgewicht is? Ehm… Ik denk dat ik dat antwoord even inslik…”