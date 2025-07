Vitesse wil Kashia binden: "Ik sta daar zeker voor open"

De kans is groot dat ook de komende jaren te bewonderen is in de Gelredome. Het contract van de aanvoerder bij Vitesse loopt komende zomer af, maar beide partijen willen graag met elkaar verder.

Dat verklaart de Georgiër aan De Gelderlander. Beide partijen hebben inmiddels plaatsgenomen aan de onderhandelingstafel om te praten over een nieuw contract. "De club heeft laten weten dat ze mij graag willen houden. Ik sta daar zeker voor open", zegt de 28-jarige centrumverdediger.

Bij Vitesse is het ieder jaar een komen en gaan van spelers, maar Kashia maakt daarentegen al bijna onderdeel uit van het meubilair in Arnhem. Hij speelt al sinds 2010 bij de club en heeft al 186 officiële duels achter zijn naam staan.