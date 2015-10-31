ManU speelt weer 0-0, ManCity en Arsenal winnen wel

Manchester United heeft voor de tweede keer op rij met 0-0 gelijkgespeeld in de Engelse Premier League. Een week na de briluitslag in de derby tegen Manchester City kwam de ploeg van manager Louis van Gaal zaterdag in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace tot hetzelfde resultaat. De gedeelde koplopers Arsenal en Manchester City pakten wel drie punten, tegen respectievelijk Swansea City (0-3) en Norwich City (2-1).

Van Gaal zag Manchester United op Selhurst Park wel meer balbezit hebben dan Crystal Palace, maar daar deed zijn ploeg weinig bijzonders mee. Meer dan een punt zat er daardoor niet in voor The Red Devils, bij wie Memphis Depay ontbrak vanwege een blessure. Daley Blind had een basisplaats bij Manchester United en speelde de volledige wedstrijd.

Door goals van Olivier Giroud, Laurent Koscielny en Joël Campbell in de tweede helft won Arsenal met 0-3 bij Swansea City, Manchester City moest er in het eigen Etihad Stadium tegen Norwich City harder voor werken (2-1). Nicolas Otamendi bracht The Citizens in de 67ste minuut aan de leiding op aangeven van Kevin De Bruyne. De bezoekers uit Norwich herstelden ruim een kwartier later verrassend het evenwicht door toedoen van Cameron Jerome. Uiteindelijk bleef Manchester City puntenverlies bespaard door een rake penalty van Yaya Touré in de 89ste minuut, toegekend na een handsbal van Russell Martin. De Schotse speler van Norwich City moest die actie bekopen met een directe rode kaart.

Manchester City en Arsenal gaan met 25 punten samen aan kop in de Premier League. Manchester United bezet met 21 punten de vierde plek. De equipe van Van Gaal werd door Leicester City van de derde plaats verdrongen. Dat team heeft na een 2-3 overwinning bij West Bromwich Albion 22 punten. Riyad Mahrez (2) en Jamie Vardy scoorden voor Leicester City, dat bij rust nog met 1-0 achter stond op The Hawthorns. West Ham United verloor met 2-0 bij Watford FC en bleef daardoor op twintig punten (vijfde plek) steken. Odion Ighalo maakte beide treffers voor Watford, waar Nathan Aké in de basis stond en Steven Berghuis ontbrak.

Newcastle United speelde voor eigen publiek met 0-0 gelijk tegen Stoke City. Daryl Janmaat, Georginio Wijnaldum en Vurnon Anita stonden in de basis bij de thuisclub, Siem de Jong viel in, Tim Krul was absent vanwege een zware knieblessure. Erik Pieters verscheen aan de aftrap bij de bezoekers uit Stoke-on-Trent, Ibrahim Afellay en Marco van Ginkel waren invaller.