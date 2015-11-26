Fener zet met zege bij Molde grote stap naar kwalificatie

Molde FK heeft Ajax niet bepaald een goede dienst bewezen. De Noren verloren donderdagavond in eigen huis met 2-0 van Fenerbahçe, waardoor de Turken de tweede plaats in groep A van de Europa League in bezit houden.

Robin van Persie begon op de bank bij Fenerbahçe. De Braziliaanse krachtpatser Fernandao kreeg de voorkeur en dat bleek geen slechte keuze. Hij zette Fenerbahçe in de 68ste minuut op voorsprong. In een harde wedstrijd met negen gele kaarten bleef de definitieve beslissing vervolgens lang uit. Ozan Tufan gooide het duel zes minuten voor het einde pas op slot. Voor het al geplaatste Molde stond er niets meer op het spel, maar toch pakte Knut Olav Rindaroey in de blessuretijd nog een rode kaart.

Alleen een nederlaag in eigen huis tegen Celtic kan Fenerbahçe nog de knockout-fase kosten. Ajax moet dan wel winnen van Molde FK.