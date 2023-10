Ten Hag over strafschop: "Dit is echt waanzin"

Erik ten Hag was na afloop van de wedstrijd NEC-FC Utrecht kwaad op de arbitrage. De trainer van de Utrechters zag dat scheidsrechter Pol van Boekel na iets minder dan een uur spelen een strafschop gaf aan NEC, wat een half uur later de beslissing bleek (1-0). Ten Hag vond de penalty veel te makkelijk gegeven.

"Die strafschop was onterecht. Als dit er één was, horen wij er een stuk of vijf per wedstrijd te krijgen. Dit is echt waanzin", was de duidelijke mening van Ten Hag in gesprek met FOX Sports.

veroorzaakte in een duel met Navarone Foor de penalty en stond achter de woorden van zijn trainer. "Hij valt wel heel mooi. Ik wilde hem voor me houden en hij maakte een kapbeweging. Ik raakte hem licht en hij gaat vervolgens mooi liggen. Maar goed, hij is gegeven en dat kun je niet terugdraaien."

De wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht ging verder gelijk op. Ten Hag baalde daarom ook zo dat zijn ploeg uiteindelijk geen punt overhield aan vandaag. "Wedstrijden als deze kun je wel eens verliezen. Alleen verliezen wij ze veel te vaak. En dan vandaag ook nog eens door zo'n moment. Natuurlijk moeten we in eerste instantie zelf in de spiegel kijken, maar een stukje verder kijken dan dat is vandaag ook op zijn plaats", herhaalde Ten Hag zijn mening over het moment in het strafschopgebied.