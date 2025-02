Arsenal mist Sánchez, Agüero start bij Man City

Arsenal kan in de kraker tegen Manchester City, die vanavond om 21.00 uur begint, toch geen beroep doen op . De Chileense sterspeler revalideerde sneller dan verwacht van een blessure en leek de kraker te kunnen halen, maar maakt toch geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Arsenal moet het in de topwedstrijd dus doen zonder een sterkhouder, bij tegenstander Manchester City keert een sterspeler wel terug in de basis na een blessure. Sergio Agüero start tegen The Gunners zoals verwacht weer in de basis bij de ploeg uit Manchester. Verrassend genoeg begint zomeraankoop Raheem Sterling op de bank.

Opstellingen

Arsenal: Cech; Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Ramsey, Flamini; Walcott, Özil, Campbell; Giroud.

Man City: Hart, Sagna, Otamendi, Mangala, Kolarov, Fernandinho, Touré, Delph, De Bruyne, Silva, Agüero