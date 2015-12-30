Live voetbal 1

Enrique: "Ik ben nu niet meer geïnteresseerd in 2015"

0 reacties
Jw
30 december 2015, 23:51

FC Barcelona sloot woensdag het jaar 2015 af met een eenvoudige 4-0 overwinning op Real Betis. De Spaanse topclub won dit jaar onder meer de landstitel, de Champions League en de wereldbeker, maar trainer Luis Enrique heeft genoeg teruggekeken. De Spaanse succescoach kijkt vooruit naar het nieuwe jaar. 

"We moeten er hard voor blijven werken, want dat is de enige manier waardoor we kunnen evenaren wat we dit jaar hebben gepresteerd", aldus Enrique na afloop van de thuiszege. "We hebben een team dat zichzelf kan vermaken en goed speelt. Maar 2015 zit er nu op, ik ben daar nu niet meer in geïnteresseerd. We moeten ons nu voorbereiden op 2016 en zorgen dat we daarin weer top zijn. We moeten weer alles willen winnen."

Aanvoerder Lionel Messi speelde tegen Betis zijn 500ste wedstrijd voor FC Barcelona. Hij luisterde het jubileumduel op met een treffer. "Het was een spectaculair jaar en we hebben het geprobeerd ook op die manier te eindigen. Het zal lastig worden om het komend jaar nog beter te doen dan in 2015, maar we gaan het zeker proberen. We hebben een uiterst gemotiveerde ploeg, die mee wil blijven doen."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Foto van Marc-André ter Stegen en Lionel Messi als speler van FC Barcelona in 2018

Niet Ajax, maar Girona is de favoriet voor komst van Marc-André ter Stegen

  • Gisteren, 17:02
  • Gisteren, 17:02
Dit zijn de gevolgen van de schorsing van Lionel Messi voor Inter Miami

Zus van Lionel Messi raakt ernstig gewond bij ongeval, bruiloft geannuleerd

  • vr 26 december, 14:26
  • 26 dec. 14:26
Stefan de Vrij plotseling gelinkt aan FC Barcelona

Stefan de Vrij plotseling gelinkt aan FC Barcelona

  • wo 24 december, 13:55
  • 24 dec. 13:55
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Barcelona - Betis

Barcelona
4 - 0
Real Betis Sevilla
Gespeeld op 30 dec. 2015
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2015/2016

Meer info

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
18
31
46
2
Real Madrid
18
20
42
3
Atlético
18
17
37
4
Villarreal
16
16
35
5
Espanyol
17
5
33

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel