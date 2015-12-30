Enrique: "Ik ben nu niet meer geïnteresseerd in 2015"

FC Barcelona sloot woensdag het jaar 2015 af met een eenvoudige 4-0 overwinning op Real Betis. De Spaanse topclub won dit jaar onder meer de landstitel, de Champions League en de wereldbeker, maar trainer Luis Enrique heeft genoeg teruggekeken. De Spaanse succescoach kijkt vooruit naar het nieuwe jaar.

"We moeten er hard voor blijven werken, want dat is de enige manier waardoor we kunnen evenaren wat we dit jaar hebben gepresteerd", aldus Enrique na afloop van de thuiszege. "We hebben een team dat zichzelf kan vermaken en goed speelt. Maar 2015 zit er nu op, ik ben daar nu niet meer in geïnteresseerd. We moeten ons nu voorbereiden op 2016 en zorgen dat we daarin weer top zijn. We moeten weer alles willen winnen."

Aanvoerder speelde tegen Betis zijn 500ste wedstrijd voor FC Barcelona. Hij luisterde het jubileumduel op met een treffer. "Het was een spectaculair jaar en we hebben het geprobeerd ook op die manier te eindigen. Het zal lastig worden om het komend jaar nog beter te doen dan in 2015, maar we gaan het zeker proberen. We hebben een uiterst gemotiveerde ploeg, die mee wil blijven doen."