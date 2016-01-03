De Graafschap huurt Utrecht-middenvelder Diemers

De Graafschap huurt de rest van het seizoen van FC Utrecht. De middenvelder kon in de Domstad niet rekenen op een basisplaats. Hij kwam in de eerste seizoenshelft tot slechts zes optredens voor de ploeg van trainer Erik ten Hag.

De 22-jarige Diemers heeft ruim zestig wedstrijden in het betaald voetbal op zijn naam staan, waarvan 41 op eredivisieniveau voor Utrecht. Daarvoor kwam hij uit voor Cambuur Leeuwarden. Diemers werd met de Friese ploeg in 2013 kampioen van de Jupiler League.

"Met het aantrekken van Mark hebben de posities op het middenveld beter in balans", aldus technisch manager Peter Hofstede van De Graafschap. De huurling stapt maandag met de selectie van de hekkensluiter in het vliegtuig voor een trainingskamp in Belek.