De Graafschap huurt Utrecht-middenvelder Diemers

Ger
3 januari 2016, 12:24

De Graafschap huurt Mark Diemers de rest van het seizoen van FC Utrecht. De middenvelder kon in de Domstad niet rekenen op een basisplaats. Hij kwam in de eerste seizoenshelft tot slechts zes optredens voor de ploeg van trainer Erik ten Hag.

De 22-jarige Diemers heeft ruim zestig wedstrijden in het betaald voetbal op zijn naam staan, waarvan 41 op eredivisieniveau voor Utrecht. Daarvoor kwam hij uit voor Cambuur Leeuwarden. Diemers werd met de Friese ploeg in 2013 kampioen van de Jupiler League.

"Met het aantrekken van Mark hebben de posities op het middenveld beter in balans", aldus technisch manager Peter Hofstede van De Graafschap. De huurling stapt maandag met de selectie van de hekkensluiter in het vliegtuig voor een trainingskamp in Belek.

Mark Diemers

Mark Diemers
SC Cambuur
Team: Cambuur
Leeftijd: 32 jaar (11 okt. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Cambuur
21
4
2024/2025
AEK Larnaca
0
0
2024/2025
Cambuur
32
7
2023/2024
AEK Larnaca
30
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

