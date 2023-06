Liverpool na strafschoppen in eindstrijd League Cup

Liverpool heeft zich na een lange avond geplaatst voor de finale van de League Cup. De ploeg van manager Jürgen Klopp had op het eigen Anfield Road uiteindelijk strafschoppen nodig om zich te ontdoen van Stoke City.

De bezoekers, met Erik Pieters en Ibrahim Afellay in de basis, poetsten de nederlaag uit de eerste wedstrijd (0-1) op slag van rust weg. Op aangeven van oud-Ajacied Bojan Krkic scoorde Marko Arnautovic, voormalig aanvaller van FC Twente. De Oostenrijker stond daarbij wel net in buitenspelpositie. In de tweede helft en de noodzakelijke verlenging vielen geen doelpunten meer.

In de penaltyreeks faalde Emre Can namens Liverpool, maar die misser werd de thuisclub niet fataal. Peter Crouch en Marc Muniesa wisten, in tegenstelling tot Afellay en de ingevallen Marco van Ginkel, vanaf elf meter namelijk niet te scoren voor Stoke. Joe Allen schoot Liverpool uiteindelijk naar de eindstrijd, waarin mogelijk een derby wacht tegen Everton. Dan moet de stadsrivaal woensdag wel afrekenen met Manchester City. Everton won het eerste treffen thuis met 2-1.

In Frankrijk drong Lille door tot de finale van het toernooi om de Coupe de la Ligue. De thuiswedstrijd tegen Girondins Bordeaux werd met royale cijfers gewonnen: 5-1. In de finale neemt Lille het op tegen de winnaar van het duel tussen Paris Saint Germain en Toulouse. Die wedstrijd wordt woensdag afgewerkt.