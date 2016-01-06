NAC geeft Hooi en De Kamps vrijaf voor onderhandelingen

en hebben mogelijk hun laatste wedstrijd in het shirt van NAC Breda achter de rug. Beide spelers staan in de belangstelling van een buitenlands club, zo laten de Brabanders weten op de eigen website. Het duo ontbreekt op het trainingskamp van NAC in Roosendaal.

Aanvaller Hooi (24) en middenvelder De Kamps (23) hebben van de technische staf speciaal verlof gekregen om met de geïnteresseerde club in gesprek te gaan. Het tweetal kon in de eerste seizoenshelft niet rekenen op een basisplaats in het elftal van trainer Marinus Dijkhuizen.

NAC staat open om het contract van Hooi deze maand te ontbinden. De Kamps zou gebruik kunnen maken van een clausule in zijn verbintenis, waardoor hij transfervrij kan vertrekken.