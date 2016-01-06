Live voetbal

NAC geeft Hooi en De Kamps vrijaf voor onderhandelingen

6 januari 2016, 16:36

Elson Hooi en Joeri de Kamps hebben mogelijk hun laatste wedstrijd in het shirt van NAC Breda achter de rug. Beide spelers staan in de belangstelling van een buitenlands club, zo laten de Brabanders weten op de eigen website. Het duo ontbreekt op het trainingskamp van NAC in Roosendaal.

Aanvaller Hooi (24) en middenvelder De Kamps (23) hebben van de technische staf speciaal verlof gekregen om met de geïnteresseerde club in gesprek te gaan. Het tweetal kon in de eerste seizoenshelft niet rekenen op een basisplaats in het elftal van trainer Marinus Dijkhuizen.

NAC staat open om het contract van Hooi deze maand te ontbinden. De Kamps zou gebruik kunnen maken van een clausule in zijn verbintenis, waardoor hij transfervrij kan vertrekken.

Elson Hooi

Elson Hooi
Leeftijd: 34 jaar (1 okt. 1991)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Chiangmai Utd
28
10
2021/2022
Tadhamon
0
1
2019/2020
ADO
13
0
2018/2019
ADO
21
1

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
20
35
52
2
Cambuur
21
24
47
3
De Graafschap
21
9
37
4
Roda
21
6
34
5
Jong PSV
21
2
34

Complete Stand

