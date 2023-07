Begois en Van Hintum op weg terug bij geplaagd PEC

De ziekenboeg van PEC Zwolle is met maar liefst tien spelers behoorlijk gevuld, maar er is licht aan het einde van de tunnel voor coach Ron Jans. Doelman Kevin Begois en Bart van Hintum hebben vandaag (maandag) namelijk hun rentree gemaakt, in een oefenduel van Jong PEC Zwolle.

Begois maakte tegen de beloften van FC Emmen de negentig minuten vol, linksback Van Hintum deed één helft mee. Beide spelers lijken op korte termijn hun rentree in de hoofdmacht te kunnen maken.

Abdel El Hasnaoui, Bram van Polen, Gustavo Hebling, Ryan Thomas, Mustafa Saymak, Sheraldo Becker, Thanasis Karagounis en Wout Brama zijn momenteel ook geblesseerd bij PEC. Bovendien is aanwinst Youness Mokhtar nog niet speelgerechtigd.