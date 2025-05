PSV houdt Atlético ondanks rood Pereiro op 0-0

In eindelijk weer eens een knock-outwedstrijd in de Champions League met Nederlandse inbreng heeft PSV zich woensdagavond kranig geweerd tegen Atlético Madrid. Hoewel de Eindhovenaren niet wisten te scoren tegen de Spaanse topclub en na ruim een uur rood kreeg, zijn ze nog zeker niet kansloos voor de kwartfinales. Door een 0-0 eindstand ligt de strijd voor de return nog aardig open.

Voetbalminnend Nederland keek ernaar uit en ging er goed voor zitten: voor het eerst sinds 2007 werd ons land weer eens vertegenwoordigd in de knock-outfase van de Champions League. Iedereen vroeg zich af of PSV, dat negen jaar geleden als laatste Nederlandse club wist te overwinteren in de CL, zich staande kon houden tegen de befaamde voetbalmachine van Atlético. Het antwoord was ja, zeker aangezien PSV 25 minuten lang met tien man speelde.

Dat zorgde ervoor dat het beeld van de wedstrijd was dat PSV het spel moest maken, maar dat Atlético stukken gevaarlijker was. Na een foutje wisten Los Rojiblancos soms binnen een paar tellen voor het doel van PSV te staan. In het eerste half uur doken Luciano Vietto, Koke en Antoine Griezmann gevaarlijk op in de zestien van de Eindhovenaren, maar Jeffrey Bruma en de uitblinkende Jeroen Zoet (tweemaal) brachten redding.

Na het eerste half uur werd PSV wat brutaler, wat gestalte kreeg in een hachelijk moment voor het Atlético-doel. Davy Pröpper, Jürgen Locadia en Jetro Willems wisten in deze actie echter niet tot scoren te komen. Voor de theepauze had PSV weliswaar 57 procent balbezit, maar de Madrilenen waren gevaarlijker. Dat zit gewoon hun in spel: geslepen als ze zijn, loeren ze continu op momenten waarop ze kunnen toeslaan.

Aan de hand van de teruggekeerde Andrés Guardado en Davy Pröpper probeerde PSV in de tweede helft, met de flinke steun van het publiek, weer door de Atlético-muur heen te breken. Zonder de geschorste Luuk de Jong, maar met Gastón Pereiro in de spits, lukte dat niet. Met het metselwerk van Simeone was namelijk weer weinig mis. Vlak nadat Phillip Cocu met Nicolas Isimat-Mirin (voor Luciano Narsingh) een extra verdediger inbracht, werd het lastig.

De return in het Estadio Vicente Calderón wordt op dinsdag 15 maart afgewerkt. Als PSV een doelpunt maakt in de Spaanse hoofdstad, dan moet Atlético er minimaal twee maken.

[photo,95991,left,]