Arsenal mist Cech en Koscielny tegen Tottenham Hotspur

Voor Arsenal is de thuiswedstrijd tegen Swansea City uitgelopen op een regelrechte sof. De Londenaren incasseerden een dure nederlaag in de titelstrijd en zagen bovendien Petr Cech een blessure oplopen. De doelman kan zaterdag niet in actie komen tegen Tottenham Hotspur.

Cech staat aan de kant met liesklachten. De Tsjech zal tegen Tottenham worden vervangen door David Ospina. In de defensie van Arsenal zal Laurent Koscielny ontbreken vanwege een kuitblessure. Eerder deze week werd al duidelijk dat Wenger het langere tijd moet stellen zonder Alex Oxlade-Chamberlain.

Arsenal moet zaterdag winnen om Leicester City niet uit het oog te verliezen. De manschappen van Wenger staan zes punten achter op de verrassende lijstaanvoerder. Het gat tussen Arsenal en nummer twee Tottenham is drie punten.