Liverpool schakelt Dortmund uit in briljante kraker

Liverpool heeft zich donderdagavond na een ware thriller geplaatst voor de halve finales van de Europa League. Borussia Dortmund leek halverwege op weg naar een makkelijke avond op Anfield Road, maar werd in de tweede helft omver geworpen door de Engelse ploeg. Liverpool kwalificeerde zich uiteindelijk dankzij een 4-3 overwinning, wat voldoende was na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd.

Betere reclame kon het voetbal vanavond niet krijgen. Op het historische Anfield Road zongen de supporters van zowel Liverpool als Dortmund uit volle borst 'You'll Never Walk Alone', waarmee het duel meer dan een opwarmer kreeg. De minuut stilte ter nagedachtenis van de Hillsborough ramp droeg op een heel andere manier bij aan de indrukwekkende sfeer.

Eenmaal gestart was het enthousiasme bij de Liverpool-fans snel verdwenen. Borussia Dortmund kwam al binnen tien minuten op een 2-0 voorsprong, waardoor de thuisploeg drie keer zou moeten scoren om nog door te gaan. Henrik Mkhitaryan had de score geopend na vijf minuten, waarna topscorer Pierre-Emerick Aubameyang er vier minuten later alweer 0-2 van maakte. De makkelijk scorende spits had bij de openingstreffer al gezorgd voor het schot dat een rebound veroorzaakte en profiteerde dit maal van een prachtige pass van Marco Reus.

Toch bleek Liverpool over een enorme dosis aan veerkracht te bezitten, waarmee het in de geest voetbalt van trainer Jürgen Klopp, die zelf jarenlang succes had als coach van Dortmund. Spelmaker Coutinho luidde de tweede comeback in door er 2-3 van te maken, waarna het Liverpool wél lukte om op gelijke hoogte te komen. Mamadou Sakho knokte zich vrij bij een hoekschop en kopte simpel binnen (3-3).

Met een stand van 3-3 was Dortmund virtueel nog altijd door, maar Liverpool wist er nog één keer een doelpunt uit te persen. Dejan Lovren kopte in de blessuretijd Liverpool naar de halve finale, waarmee hij Anfield Road uit zijn voegen liet barsten. De kwartfinale is het eindstation voor Borussia Dortmund, dat tot vanavond door velen werd gerekend tot de topfavoriet voor de eindzege.

