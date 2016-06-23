Live voetbal

Ibrahimovic zwaait af: "De teleurstelling is groot"

0 reacties
Remco
23 juni 2016, 09:04

Het is voorbij, de interlandloopbaan van Zlatan Ibrahimovic is woensdagavond ten einde gekomen. De vedette kondigde deze week aan dat hij bij Zweden zou stoppen na het EK en door de 1-0 nederlaag tegen de Belgen heeft de transfervrije aanvaller zijn laatste interland achter de rug. De spits geeft toe dat het pijn doet dat Zweden laatste is geworden in de poule bij zijn laatste eindronde. 

"Dit komt hard aan, de teleurstelling is groot", was de eerste reactie van Ibrahimovic na zijn 116ste en laatste interland. "Hij had een beter afscheid verdiend", vulde bondscoach Erik Hamrén aan. "Hopelijk kunnen we een nieuwe goede speler vinden, maar in een klein land als Zweden wordt het heel moeilijk een nieuwe Zlatan te krijgen. Hij is speciaal en uniek."

Ook België-coach Marc Wilmots had mooie woorden over voor de aanvaller. "Ik heb 'bravo' tegen hem gezegd en hem succes gewenst voor zijn toekomst."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Romano: 'Graham Potter wordt opvolger Tomasson als bondscoach van Zweden'

Romano: 'Graham Potter wordt opvolger Tomasson als bondscoach van Zweden'

  • vr 17 oktober, 18:37
  • 17 okt. 18:37
Jon Dahl Tomasson

Jon Dahl Tomasson per direct ontslagen bij Zweden

  • di 14 oktober, 15:47
  • 14 okt. 15:47
Jon Dahl Tomasson

Crisis bij Zweden: supporters keren zich massaal tegen Jon Dahl Tomasson

  • za 11 oktober, 10:29
  • 11 okt. 10:29
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Zweden - België

0 - 1
Gespeeld op 22 jun. 2016
Competitie: Europees Kampioenschap
Seizoen: 2016 France

Meer info

Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic
Leeftijd: 44 jaar (3 okt. 1981)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2022/2023
Milan
4
1
2021/2022
Milan
23
8
2020/2021
Milan
19
15
2019/2020
Milan
18
10

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel