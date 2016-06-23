Ibrahimovic zwaait af: "De teleurstelling is groot"

Het is voorbij, de interlandloopbaan van is woensdagavond ten einde gekomen. De vedette kondigde deze week aan dat hij bij Zweden zou stoppen na het EK en door de 1-0 nederlaag tegen de Belgen heeft de transfervrije aanvaller zijn laatste interland achter de rug. De spits geeft toe dat het pijn doet dat Zweden laatste is geworden in de poule bij zijn laatste eindronde.

"Dit komt hard aan, de teleurstelling is groot", was de eerste reactie van Ibrahimovic na zijn 116ste en laatste interland. "Hij had een beter afscheid verdiend", vulde bondscoach Erik Hamrén aan. "Hopelijk kunnen we een nieuwe goede speler vinden, maar in een klein land als Zweden wordt het heel moeilijk een nieuwe Zlatan te krijgen. Hij is speciaal en uniek."

Ook België-coach Marc Wilmots had mooie woorden over voor de aanvaller. "Ik heb 'bravo' tegen hem gezegd en hem succes gewenst voor zijn toekomst."