Oudste club van Italië presenteert Kroatische coach

Genoa heeft een nieuwe trainer gevonden. De oudste voetbalclub van Italië heeft Ivan Juric aangesteld. De Kroaat is de opvolger van Gian Piero Gasperini, die het na drie seizoenen voor gezien hield bij de club uit Genua en vertrokken is naar Atalanta Bergamo.

Juric wordt overgenomen naar Crotone, waar hij zeer succesvol was. De coach wist de bescheiden ploeg voor de eerste keer in de historie van de club naar de Serie A te leiden.

Als speler verkaste Juric ook al van Crotone naar Genoa. Naast zijn dienstverband bij deze clubs was de Kroaat ook als assistent-trainer actief bij Inter en Palermo. In beide gevallen was hij de rechterhand van Gasparini, wie hij nu dus opvolgt bij Genoa.