Live voetbal

Oudste club van Italië presenteert Kroatische coach

0 reacties
Koen
28 juni 2016, 17:47

Genoa heeft een nieuwe trainer gevonden. De oudste voetbalclub van Italië heeft Ivan Juric aangesteld. De Kroaat is de opvolger van Gian Piero Gasperini, die het na drie seizoenen voor gezien hield bij de club uit Genua en vertrokken is naar Atalanta Bergamo.

Juric wordt overgenomen naar Crotone, waar hij zeer succesvol was. De coach wist de bescheiden ploeg voor de eerste keer in de historie van de club naar de Serie A te leiden.

Als speler verkaste Juric ook al van Crotone naar Genoa. Naast zijn dienstverband bij deze clubs was de Kroaat ook als assistent-trainer actief bij Inter en Palermo. In beide gevallen was hij de rechterhand van Gasparini, wie hij nu dus opvolgt bij Genoa.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mario Balotelli héél blij met ontslag Patrick Vieira: 'Karma is een bitch'

Mario Balotelli héél blij met ontslag Patrick Vieira: 'Karma is een bitch'

  • di 4 november, 06:25
  • 4 nov. 06:25
Spalletti verrast in eerste wedstrijd voor Juventus met Koopmeiners als linker centrale verdediger

Spalletti verrast in eerste wedstrijd voor Juventus met Koopmeiners als linker centrale verdediger

  • zo 2 november, 16:14
  • 2 nov. 16:14
Napoli-speler Noa Lang

Lang krijgt week na veelbesproken interview eerste basisplaats bij Napoli

  • di 28 oktober, 18:58
  • 28 okt. 18:58
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ivan Juric

Ivan Juric
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (25 aug. 1975)

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
16
Pisa
11
-6
9
17
Parma
11
-7
8
18
Genoa
11
-8
7
19
Verona
11
-10
6
20
Fiorentina
11
-9
5

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel