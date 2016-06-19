'Willem II voegt transfervrije Haye toe aan selectie'

Trainer Erwin van de Looi krijgt bij Willem II komend seizoen de beschikking over . De middenvelder tekent maandag een contract voor twee jaar, met de optie voor nog een seizoen. Dat weet VI op basis van bronnen te melden.

Haye ondergaat maandag een medische keuring in Tilburg. Als daar geen problemen aan het licht komen, dan tekent de middenvelder meteen een contract bij Willem II. De aanvallende middenvelder komt transfervrij over van AZ, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep.

De 21-jarige Amsterdammer scoorde afgelopen seizoen één keer in de Eredivisie.