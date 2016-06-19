Live voetbal

'Willem II voegt transfervrije Haye toe aan selectie'

Trainer Erwin van de Looi krijgt bij Willem II komend seizoen de beschikking over Thom Haye. De middenvelder tekent maandag een contract voor twee jaar, met de optie voor nog een seizoen. Dat weet VI op basis van bronnen te melden.

Haye ondergaat maandag een medische keuring in Tilburg. Als daar geen problemen aan het licht komen, dan tekent de middenvelder meteen een contract bij Willem II. De aanvallende middenvelder komt transfervrij over van AZ, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep.

De 21-jarige Amsterdammer scoorde afgelopen seizoen één keer in de Eredivisie.

Thom Haye

Thom Haye
Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung
Team: Persib
Leeftijd: 30 jaar (9 feb. 1995)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Persib
3
0
2024/2025
Almere
29
0
2023/2024
Heerenveen
32
4
2022/2023
Heerenveen
33
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

