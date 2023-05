Excelsior rouwt om overlijden oud-voorzitter

Jaap Bontenbal is overleden. De voormalig voorzitter en erelid van Excelsior is 86 jaar geworden. Hij was in zijn leven ruim 75 jaar aanwezig bij de Kralingse eredivisionist, die uiteraard geschrokken is van het nieuws.

Bontenbal begon als jeugdleider bij Excelsior, waar hij twee keer voorzitter was. In de afgelopen jaren fungeerde hij als gastheer in de bestuurskamer. Zelf heeft hij nooit bij Excelsior gevoetbald, maar hij was niet weg te denken bij de club. Hij was van 1977 tot 1987 de preses van de Rotterdamse club en ging tussen 2004 en 2006 voor een tweede voorzittersperiode op Woudestein.

In 2012 werd Bontenbal door Excelsior en de businessclub in het zonnetje gezet.