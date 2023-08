Bosz vreesde even: "Je mist de eerste twee grote kansen"

Voor de tweede keer liet Peter Bosz in de KNVB-beker een totaal andere ploeg aantreden. Wederom had het verjongde Ajax geen problemen met zijn tegenstander. Kozakken Boys werd met 1-6 verslagen door de Amsterdammers tot groot genoegen van de trainer.

"Je mist de eerste twee grote kansen en dan denk je nog even: 'het zal toch niet zo'n avond worden, waarbij je in het begin wat kansen mist en dat zijn bij uitval scoren?' Maar na dertig minuten was het 3-0 en was de wedstrijd gespeeld", vertelt Bosz tegenover FOX Sports. "Verder was ik blij dat we de schoppen ontweken op een gegeven moment. Ik heb wel een aantal aardige tackles gezien."

Verder ving vooral Abdelhak Nouri de nodige complimenten van zijn coach, ondanks dat hij dit keer niet scoorde. "Het is een hele goede voetballer. Hij ziet het allemaal goed en dat moet ook, want fysiek steekt hij anders in elkaar dan bijvoorbeeld Richedly Bazoer. Het is natuurlijk een ander niveau dan waar hij uiteindelijk wil komen te voetballen, dus er is nog een weg af te leggen."