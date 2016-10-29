Dost en Sporting komen niet tot scoren in duel met Nacional

Sporting Portugal kwam vrijdagavond op bezoek bij Nacional Madeira niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Een gemiste strafschop in de achtste minuut van het duel brak de ploeg uiteindelijk op. Benfica wist wel te winnen en heeft nu zes punten voorsprong op nummer twee Porto en acht op Sporting.

Bij Sporting begonnen en Marvin Zeegelaar in de basis. Na acht minuten spelen kregen de bezoekers een strafschop toegewezen. Nacional-doelman Rui Silva bracht echter redding op de inzet van William Carvalho. Ook in de tweede helft kreeg Sporting de nodige kansen, maar telkens was de afronding niet goed genoeg.

Benfica

Koploper Benfica wist wel te winnen van Paços Ferreira. In eigen huis stond er na negentig minuten een simpele 3-0 op het scorebord. Na iets minder dan een half uur was het Goncalo Guedes die de score opende. De negentienjarige spits schoot vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig raak. Na rust liep Benfica verder uit via Eduardo Salvio. Pizzi zette na 87 minuten de 3-0 eindstand op het scorebord.