Dost en Sporting komen niet tot scoren in duel met Nacional

29 oktober 2016, 00:08
Photo of Lisanne
Lisanne | Redacteur

Sporting Portugal kwam vrijdagavond op bezoek bij Nacional Madeira niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Een gemiste strafschop in de achtste minuut van het duel brak de ploeg uiteindelijk op. Benfica wist wel te winnen en heeft nu zes punten voorsprong op nummer twee Porto en acht op Sporting.

Bij Sporting begonnen Bas Dost en Marvin Zeegelaar in de basis. Na acht minuten spelen kregen de bezoekers een strafschop toegewezen. Nacional-doelman Rui Silva bracht echter redding op de inzet van William Carvalho. Ook in de tweede helft kreeg Sporting de nodige kansen, maar telkens was de afronding niet goed genoeg.

Benfica

Koploper Benfica wist wel te winnen van Paços Ferreira. In eigen huis stond er na negentig minuten een simpele 3-0 op het scorebord. Na iets minder dan een half uur was het Goncalo Guedes die de score opende. De negentienjarige spits schoot vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig raak. Na rust liep Benfica verder uit via Eduardo Salvio. Pizzi zette na 87 minuten de 3-0 eindstand op het scorebord.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Nacional - Sporting

Nacional Madeira
0 - 0
Sporting Lissabon
Gespeeld op 28 okt. 2016
Competitie: Primeira Liga
Seizoen: 2016/2017

Bas Dost

Bas Dost
Leeftijd: 36 jaar (31 mei 1989)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
NEC
8
3
2022/2023
Utrecht
24
9
2021/2022
Club Brugge
26
12
2020/2021
Frankfurt
12
4

Stand Primeira Liga 2025/2026

Primeira Liga
GS
DS
PT
12
Rio Ave
31
-19
34
13
Santa Clara
32
-10
33
14
Nacional
32
-8
31
15
Estrela
32
-18
28
16
Casa Pia
31
-26
26

