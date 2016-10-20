Gemeente zet licht op groen: RKC stap dichter bij redding

20 oktober 2016, 22:32
Photo of Rahied
Rahied | Redacteur

RKC Waalwijk lijkt gered van een faillissement. De gemeente Waalwijk heeft donderdag, met 21 stemmen voor en vijf tegen, ingestemd met het voorstel om het Mandemakers Stadion te verkopen aan projectontwikkelaar PPO. De verkoop van het complex is cruciaal voor het voortbestaan van RKC.

De onderhandelingen tussen de gemeente Waalwijk en PPD kunnen door de goedkeuring van de gemeenteraad beginnen. "Ik zie geen donkere wolken, al kan ik natuurlijk niks garanderen", toont wethouder Ronald Bakker zich in gesprek met het Brabants Dagblad vol vertrouwen. Beide partijen hebben al voorgesprekken gehad met elkaar.

PPO heeft 3 miljoen euro over voor het Mandemakers Stadion, inclusief de schuld die RKC bij de gemeente heeft. Dit staat bij het stadsbestuur voor 7 miljoen euro in de boeken, toch lijkt het akkoord te gaan met de deal. "Niks doen betekent faillissement en dan zal het verlies voor de gemeente nog groter zijn. Dus kunnen we niet anders dan kiezen voor afscheid nemen van RKC", zei Christiaan Kuijten van de VVD eerder deze maand al.

Lees ook:
Keuken Kampioen Divisie-schild

KNVB reageert op dilemma FC Den Bosch

  • Gisteren, 11:01
  • Gisteren, 11:01
  • 1
Henk de Jong in tranen tijdens De Graafschap - Cambuur

Henk de Jong tot tranen geroerd door spandoek op De Vijverberg

  • vr 17 april, 21:13
  • 17 apr. 21:13
  • 2
Henk de Jong

Moeder van Henk de Jong overleden: 'Ze zei nog dat ik wel moest gaan voetballen'

  • do 16 april, 17:28
  • 16 apr. 17:28
  • 1
