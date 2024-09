Van Rhijn scoort: "Die bal ging er inderdaad knap in"

Ricardo van Rhijn kroonde zich zondagmiddag op fantastische wijze tot matchwinner namens Club Brugge, dat door de fraaie vrije trap van de rechtsachter met 1-0 van AA Gent won. De voormalig Ajacied vindt de winst vooral mooi voor de fans, die afgelopen week een 4-0 nederlaag bij FC Kopenhagen moesten slikken.

"Dit was een mooie dag", zegt Van Rhijn op de clubwebsite over de 1-0 zege op Gent. Met een sublieme vrije trap was de back dus goud waard in het Jan Breydel Stadion. "Die bal ging er inderdaad knap in, maar het feit dat we uiteindelijk na een lastige match de overwinning over de streep kunnen trekken, maakt het des te mooier", aldus Van Rhijn.

Gent domineerde ondanks de uitslag wel in Brugge. "Maar we waren scherp in de duels en probeerden zo weinig mogelijk kansen weg te geven. We eindigen ook met een clean sheet, dus in alle opzichten is deze wedstrijd een goede opsteker na de blamage van eerder deze week in Kopenhagen. Als team wouden we ook iets rechtzetten tegenover de supporters. Met het oog op de interlandbreak van komend weekend kunnen we nu met een goed gevoel verder werken", stelt Van Rhijn.

werkte zich opnieuw een slag in de rondte op het Brugse middenveld. "Dit is een verdiende zege", zegt Vormer. "Gent heeft niet veel gecreëerd, al hadden wij ook niet veel kansen. Maar dankzij een prachtige vrije trap van Ricardo van Rhijn winnen we. Als je dit kan brengen in België en Europees niveau, dan kan je iedereen pakken. Het voetbal was niet top, maar dat moet nu ook niet. We moeten gewoon punten pakken en vechten voor elkaar. We hebben gevochten als leeuwen, het mooie voetbal hoefde niet."