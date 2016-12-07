Live voetbal

Dortmund pakt doelpuntenrecord, Zagreb historisch slecht

Koen
7 december 2016, 23:30

Borussia Dortmund heeft in de slotminuten van de uitwedstrijd tegen Real Madrid voor een doelpuntenrecord in de Champions League gezorgd. De Duitsers maakten in de 88ste minuut de 2-2 tegen de Madrilenen hebben dit seizoen daardoor een ongeëvenaard aantal doelpunten gemaakt in het prestigieuze toernooi.

De doelpuntenteller van Dortmund staat na de vijf groepswedstrijden op 21. Dat kreeg een CL-deelnemer nooit eerder voor elkaar. Drie ploegen slaagden erin om in één poulefase twintig keer tot scoren te komen: Real Madrid (2013/2014), FC Barcelona (2011/2012 en 2016/2017) en Manchester United (1998/1999).

De 0-6 en 8-4 zeges van Dortmund op Legia Warschau hebben een grote rol gespeeld in het pakken van het record. Het doorslaggevende doelpunt werd gemaakt voor Marco Reus, die de 2-2 maakte in Madrid en daarmee groepswinst veiligstelde.

Negatief record Dinamo Zagreb

Geen punten, geen doelpunten en een doelsaldo van -15. Het is de staat van dienst van Dinamo Zagreb in dit Champions League-seizoen. Daarmee is de Kroatische club de slechtste Champions League-deelnemer aller tijden. Alsof dat nog niet vervelend genoeg is, zorgden fans van de ploeg uit Zagreb woensdagavond voor het 2-0 verlies tegen Juventus ook al voor veel onrust in de binnenstad van Turijn.

Real Madrid - Dortmund

2 - 2
Gespeeld op 7 dec. 2016
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2016/2017

