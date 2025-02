Klaassen weet niet of hij volgende penalty Ajax neemt

speelde zondagmiddag een dijk van een wedstrijd tegen Vitesse en besliste het pittige uitduel in Arnhem met een uitstekend doelpunt in de eerste helft, maar faalde in de slotfase ook vanaf elf meter. De aanvoerder van Ajax weet derhalve niet of hij zich ook weer over de volgende strafschop zal ontfermen.

"Het was gewoon een hele slechte penalty", concludeert Klaassen na afloop nadat FCUpdate.nl hem vroeg wat er misging. "Eloy Room ging naar de goede hoek en pakte hem goed", stelt de captain, die nog niet weet wie er bij de volgende pingel van Ajax zal aanleggen. "Als de trainer wil dat ik hem neem, ga ik natuurlijk weer achter de bal staan. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg anderen die een goede trap hebben en de penalty's kunnen benutten", aldus Klaassen, die aangeeft dat hij Kasper Dolberg bijvoorbeeld wel een geschikte kandidaat vindt. "Misschien is hij de volgende nemer wel."

Klaassen is tevreden over het optreden van Ajax, dat door de winst in Arnhem de druk op koploper Feyenoord houdt. "Ik vond ons in de eerste helft goed spelen, we hadden volledige controle. In de tweede helft was het rommelig, aan beide kanten. Het was rennen en vliegen en dat maakte het zwaar. Het werd steeds slordiger. Het is lastig om aan te geven of dat door vermoeidheid en de wedstrijd van donderdag lag. We gingen er in ieder geval honderd procent voor. Het kon soms wat slimmer en beter, maar het begint uiteindelijk wel met de vechtlust die we getoond hebben. Ik ben blij dat de strijd aanwezig was", besluit Klaassen.

