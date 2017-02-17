Tattookoning Schiffmacher ontwerpt nieuwe eredivisiebal

Tattookoning Henk Schiffmacher heeft de officiële eredivisiebal voor het seizoen 2017/2018 ontworpen. Het speeltuig is speciaal ontworpen voor het 60-jarig jubileum van de hoogste voetbalcompetitie in Nederland.

"Dat ik de officiële eredivisiebal heb mogen ontwerpen is een droom die werkelijkheid wordt. Ik ben een groot voetballiefhebber en heb gedurende mijn loopbaan ook diverse voetballers onder mijn naald gehad. In het ontwerp van de bal heb ik symbolen gebruikt die staan voor kracht en verbinding. Dat is voor mij ook waar de Eredivisie en voetbal voor staan. Ik hoop dat de spelers, clubs en supporters dit zullen herkennen en waarderen", aldus Schiffmacher op de officiële website van de Eredivisie.

De 'Eredivisie Brillant by Henk Schiffmacher', zoals de nieuwe bal heet, wordt in de laatste speelronde van dit seizoen op zondag 14 mei voor het eerst gebruikt in de Eredivisie.

Foto: Krijn van Noordwijk / Eredivisie Twitter