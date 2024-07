Cocu: "Hebben Roda geen moment op adem laten komen"

Phillip Cocu spreekt van een 'uitstekende reactie' van zijn elftal PSV. De Eindhovenaren wonnen zaterdag de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade met 4-0, nadat ze vorige week nog uit de titelrace werden gekegeld met een 2-1 nederlaag bij koploper Feyenoord.

"We hebben Roda geen moment op adem laten komen, gedomineerd, hen teruggedrongen en een ruime zege geboekt. Daar moet ik mijn team complimenten voor maken", aldus Cocu op PSV.nl. De oefenmeester koos voor Siem de Jong als vervanger van de geblesseerde Marco van Ginkel. Verder was zijn opstelling hetzelfde als vorige week tegen Feyenoord. "Een 2-1 nederlaag is voor mij geen reden om alles om te gooien", reageert Cocu.

"Ik werk met vastigheden. Siem de Jong is niet dezelfde speler als Van Ginkel, maar wel iemand met 'voetbalgogme'. Ik vond dat we dat vandaag nodig hadden", legt Cocu uit. "Ik ben blij dat die keuze goed heeft uitgepakt. 4-0 klinkt altijd eenvoudig, maar dat is het na zo'n gevoelige nederlaag als vorige week zeker niet. We wilden er het maximale uithalen, ook voor de fans, ik denk dat we dat gedaan hebben."