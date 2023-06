Barcelona dient klacht in vanwege Real-voorkeur Málaga

FC Barcelona heeft een officiële klacht ingediend tegen Málaga. Dit vanwege de uitspraken van eigenaar Abdullah Al-Thani op Twitter. Zowel hij als trainer Michel zou de landstitel veel liever naar Real Madrid zien gaan. Málaga en Real spelen op de laatste speeldag tegen elkaar.

Tijdens een interview met radiostation Onda Cero liet Málaga-trainer Michel weten dat hij fan is van Real Madrid. Supporters van FC Barcelona deden daarop beklag bij eigenaar Al-Thani via Twitter. Hij reageerde daarop door in het Arabisch te schrijven: 'Dat Catalaanse uitschot zal de glorie van de titel niet ruiken.'

FC Barcelona heeft daarop besloten een klacht in te dienen bij de Raad van Sport, de Spaanse voetbalbond en bij La Liga. "Barcelona is zeer verontwaardigd over de tweet van Abdullah Al-Thani, voorzitter van Málaga CF. Zijn opmerkingen gaan tegen de beginselen van fair play en de ethische en legale voorschriften van de competitie in", zo schrijft de club in een statement.