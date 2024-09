Luis Enrique: "Zelfs bij het eten is Messi al beslissend"

FC Barcelona-coach Luis Enrique looft . De Argentijnse aanvaller bezorgde de Catalaanse club zondag in de slotfase van El Clásico de winst op Real Madrid. Messi legde in de negentigste minuut, met zijn vijfhonderdste doelpunt voor Barça, de eindstand in het Estadio Santiago Bernabeu vast op 2-3.

"Messi is altijd beslissend, zelfs als hij thuis aan het dineren is. Hij is de beste aller tijden, terwijl ik toch al heel veel beelden heb gezien", aldus Luis Enrique. "Op alle niveaus zijn de spelers nu beter voorbereid en hij kan het verschil maken. ZIjn tweede goal was ook zijn vijfhonderdste en hij speelt voor een ongelooflijke club."

"Leo is altijd superieur in de as van het veld en wij willen hem zoveel mogelijk in het spel betrekken", vervolgt Luis Enrique. "In de as is het wel moeilijker op de helft van de tegenstander, aangezien de ruimtes daar kleiner zijn. Maar hij was veel bij het spel betrokken."