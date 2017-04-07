PEC Zwolle gaat voor vijf op rij tegen Feyenoord

De thuiswedstrijd tegen Feyenoord liep voor PEC Zwolle de vorige vier edities uit op een feestje. De Blauwvingers wonnen de voorgaande jaren opeenvolgens met 3-2, 2-1, 3-0 en 3-1 van de Rotterdamse topclub, die dit seizoen al vanaf de eerste speelronde de baas is in de Eredivisie. Coach Ron Jans gaat met zijn ploeg voor de vijfde thuiszege op Feyenoord op rij.

PEC Zwolle moet even schakelen, aangezien er donderdagavond op pijnlijke wijze van Roda JC verloren werd. Jans en de zijnen waren veel beter, maar verloren in de laatste minuut met 2-1. "De kater is groot", zegt Jans tegen De Stentor over de domper. "We hebben het tegen Roda JC ongelooflijk laten liggen. En dat is niet voor het eerst. Ook vorige maand tegen Willem II was er meer mogelijk geweest en konden we alleen onszelf wat verwijten", aldus de coach, die aangeeft dat de ontstane druk 'niet nodig' is.

PEC Zwolle heeft dit seizoen een slechte staat van dienst tegen de topclubs. "Maar PEC voor de winterstop en PEC erna is een groot verschil", stipt Jans aan. "Er staat veel druk op deze wedstrijd. Voor Feyenoord in de titelrace. En ook wij hebben de punten nodig. Feyenoord speelt hier niet graag op het kunstgras. Er liggen zeker mogelijkheden voor ons", aldus de trainer, die niet kan beschikken over Nicolai Brock-Madsen (geschorst).