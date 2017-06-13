Sevilla heeft opvolger van Sampaoli definitief binnen

13 juni 2017, 13:37
Koen | Redacteur

Sevilla had al een principe-akkoord bereikt met Eduardo Berizzo en heeft deze coach nu officieel gepresenteerd als de opvolger van Jorge Sampaoli. De 47-jarige Argentijn, die afkomstig is van Europa League-halvefinalist Celta de Vigo, heeft voor twee seizoenen getekend in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Berizzo meldt zich de komende dagen in Andalusië om het contract te ondertekenen. De coach bereikte niet alleen de laatste vier van de Europa League met Celta, maar leidde ploeg uit Galicië ook tweemaal tot de halve eindstrijd van de Copa del Rey. Hij krijgt de taak om Sampaoli, die na één seizoen al naar de Argentijnse ploeg vertrok, te doen vergeten bij Sevilla.

Sevilla eindigde vorig seizoen op de vierde plaats in de Primera División. Na een uitstekende eerste seizoenshelft gleed de club weg van de top-drie.

