Anderlecht stalt Faes komend seizoen bij Excelsior

Excelsior heeft zich verzekerd van de diensten van . De Rotterdamse club huurt de 19-jarige verdediger uit België voor één seizoen van Anderlecht. Het afgelopen half jaar stalde de Belgische topclub Faes al bij sc Heerenveen, waar hij tot acht eredivisieduels kwam.

"Ik ben op gesprek geweest bij Ferry de Haan (directeur, red.) en Mitchell van der Gaag (coach, red.). Ik heb dit gesprek als zeer positief ervaren en met name het vertrouwen dat zij in mij uitspraken is voor mij doorslaggevend geweest wat betreft de keuze voor Excelsior", aldus Faes op de Excelsior-website. "Daarnaast heeft de trainer zelf jarenlang op hoog niveau gespeeld als centrale verdediger, ik heb het gevoel dat ik veel van hem kan leren."

"De eerste indruk die ik van de club had, was dat er een gezellige en relaxte sfeer hing. Het stadion is dan misschien niet al te groot, sfeervol is het wel. Dit heb ik onder andere ook ervaren toen ik met Heerenveen op bezoek moest bij Excelsior. Daarnaast staat Excelsior bekend als club waar jonge talentvolle spelers kunnen groeien, kijk bijvoorbeeld naar Jordy de Wijs. Die heeft een prima half seizoen gedraaid en mag nu voor zijn kans vechten bij PSV", besluit Faes.