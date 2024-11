Vejinovic bewandelt omgekeerde weg Haps, naar AZ

stapt, zoals verwacht, op huurbasis over naar AZ. De 27-jarige middenvelder had weinig perspectief op speeltijd bij Feyenoord is daarom voor één seizoen in Alkmaar gestald, zo is dinsdagmiddag officieel bevestigd.

Vejinovic bewandelt de omgekeerde weg van Ridgeciano Haps, die bij AZ vertrokken is en voor vijf jaar getekend heeft bij Feyenoord. De middenvelder staat sinds de zomer van 2015 op de loonlijst bij Feyenoord, waar hij nog onder contract staat tot medio 2019, maar had het afgelopen seizoen geen basisplaats in Rotterdam-Zuid. Tonny Vilhena, Karim El Ahmadi, Jens Toornstra en Dirk Kuyt kregen steevast de voorkeur van coach Giovanni van Bronckhorst.

Vejinovic maakte vorig jaar maar twee keer zijn opwachting in de Eredivisie, waar hij in zijn eerste seizoen bij Feyenoord nog tot 23 competitiewedstrijden kwam. De middenvelder was tussen 2006 en 2009 ook al speler van AZ.