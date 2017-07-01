Zevenklapper AZ, Israelsson helpt PEC langs Genemuiden

Voor zowel AZ als PEC Zwolle is de eerste oefenzege binnen. De Alkmaarders wonnen zaterdag met 1-7 van het Regioteam Noord-Holland. PEC won op bezoek bij Genemuiden met 0-3. Erik Israelsson nam twee van de treffers voor zijn tekening.

AZ

Tegen het Regioteam Noord-Holland had AZ de voorsprong snel te pakken. Na vijf minuten tekende Joris van Overeem voor de openingstreffer. Door doelpunten van Dabney Dos Santos en nogmaals Van Overeem stond er bij rust een stand van 0-3 op het scorebord. Na de pauze kreeg het Regioteam een strafschop toegewezen waardoor Gino Coutinho toch een tegentreffer moest incasseren. Voor rust stond overigens Marco Bizot onder de lat, waarmee hij zijn officieuze debuut voor AZ maakte.

AZ liep na de tegentreffer snel weer uit. Via Thomas Ouwejan en Guus Til werd het 1-5 en in het laatste kwartier wisten ook Wout Weghorst en talent Jeremy Helmer het doel te vinden.

PEC

PEC Zwolle kwam na een half uur spelen op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Genemuiden. Pas na rust kwam de formatie van John van 't Schip zelf tot scoren. Toen de tweede helft vijf minuten oud was verdubbelde Erik Israelsson de score. Een kwartier voor tijd bepaalde de Zweedse middenvelder de eindstand op 0-3.