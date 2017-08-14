Klopp zegt weer dat Coutinho door blessure ontbreekt

Maandag werd duidelijk dat ook dinsdag tegen 1899 Hoffenheim niet van de partij zal zijn bij Liverpool. Dat voedt de geruchten dat de Braziliaan bezig is een transfer te forceren naar FC Barcelona, maar Jürgen Klopp benadrukt dat een rugblessure hem parten speelt.

Coutinho was zaterdag ook al niet van de partij bij de Premier League-wedstrijd tegen Watford FC (3-3). "Er is niets veranderd in zijn situatie, hij heeft een rugblessure", zei Klopp maandag op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Hoffenheim. "Hij is op dit moment niet beschikbaar en dat is een forse aderlating voor ons." Naar verluidt heeft Coutinho een transferverzoek ingediend bij Liverpool, dat vorige week nog een bod van 100 miljoen euro naar de prullenbak verwees.

Klopp kan dinsdagavond in Duitsland ook geen beroep doen Adam Lallana en Daniel Sturridge.