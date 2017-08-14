Live voetbal 7

Klopp zegt weer dat Coutinho door blessure ontbreekt

Klopp zegt weer dat Coutinho door blessure ontbreekt
0 reacties
Remco
14 augustus 2017, 20:11

Maandag werd duidelijk dat Philippe Coutinho ook dinsdag tegen 1899 Hoffenheim niet van de partij zal zijn bij Liverpool. Dat voedt de geruchten dat de Braziliaan bezig is een transfer te forceren naar FC Barcelona, maar Jürgen Klopp benadrukt dat een rugblessure hem parten speelt.

Coutinho was zaterdag ook al niet van de partij bij de Premier League-wedstrijd tegen Watford FC (3-3). "Er is niets veranderd in zijn situatie, hij heeft een rugblessure", zei Klopp maandag op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Hoffenheim. "Hij is op dit moment niet beschikbaar en dat is een forse aderlating voor ons." Naar verluidt heeft Coutinho een transferverzoek ingediend bij Liverpool, dat vorige week nog een bod van 100 miljoen euro naar de prullenbak verwees.

Klopp kan dinsdagavond in Duitsland ook geen beroep doen Adam Lallana en Daniel Sturridge.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax - Telstar

Verlies van tand bij nieuwe aanwinst Ajax volgens Heitinga typerend

  • Gisteren, 22:15
  • Gisteren, 22:15
Liverpool-trainer Arne Slot

Arne Slot ontvangt zeer goed nieuws in Isak-saga

  • Gisteren, 20:13
  • Gisteren, 20:13
Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

  • wo 27 augustus, 19:56
  • 27 aug. 19:56
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Hoffenheim - Liverpool

1 - 2
Gespeeld op 15 aug. 2017
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2017/2018

Meer info

Philippe Coutinho

Philippe Coutinho
Vasco da Gama
Team: Vasco
Leeftijd: 33 jaar (12 jun. 1992)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Vasco
1
0
2025
Vasco
8
2
2024/2025
Aston Villa
-
-
2024
Vasco
15
2

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel