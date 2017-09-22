Live voetbal

Van Beek en Nieuwkoop op weg terug, Jørgensen nog niet

0 reacties
Koen
22 september 2017, 16:08

Het duurt niet lang meer voordat Sven van Beek en Bart Nieuwkoop weer tot de wedstrijdselectie van Feyenoord zullen behoren. Hoewel de thuiswedstrijd tegen NAC Breda van zaterdagavond nog te vroeg komt voor het tweetal, zijn de spelers wel op de weg terug.

Dat heeft coach Giovanni van Bronckhorst bevestigd. "Zij zijn niet meer geblesseerd en trainen al een tijdje met de groep mee, maar hebben nu minuten en ritme nodig", zo citeert het clubmedium van Feyenoord de trainer. Van Beek en Nieuwkoop zitten dus nog niet bij de wedstrijdselectie. Hetzelfde geldt voor de geblesseerde Nicolai Jørgensen en Kenneth Vermeer en de geschorste Steven Berghuis.

Berghuis wordt zaterdagavond waarschijnlijk vervangen door Bilal Basaçikoglu of Sam Larsson. "Dat is goed mogelijk, ja. Jens Toornstra is ook een optie voor die positie, maar dan eerder tegen de wat sterkere teams waarin je niet per se met drie pure aanvallers speelt", aldus Van Bronckhorst.

Feyenoord - NAC

Feyenoord
0 - 2
NAC Breda
Gespeeld op 23 sep. 2017
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2017/2018

Meer info

Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (5 feb. 1975)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

