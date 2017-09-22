Van Beek en Nieuwkoop op weg terug, Jørgensen nog niet

Het duurt niet lang meer voordat en weer tot de wedstrijdselectie van Feyenoord zullen behoren. Hoewel de thuiswedstrijd tegen NAC Breda van zaterdagavond nog te vroeg komt voor het tweetal, zijn de spelers wel op de weg terug.

Dat heeft coach Giovanni van Bronckhorst bevestigd. "Zij zijn niet meer geblesseerd en trainen al een tijdje met de groep mee, maar hebben nu minuten en ritme nodig", zo citeert het clubmedium van Feyenoord de trainer. Van Beek en Nieuwkoop zitten dus nog niet bij de wedstrijdselectie. Hetzelfde geldt voor de geblesseerde Nicolai Jørgensen en Kenneth Vermeer en de geschorste Steven Berghuis.

Berghuis wordt zaterdagavond waarschijnlijk vervangen door Bilal Basaçikoglu of Sam Larsson. "Dat is goed mogelijk, ja. Jens Toornstra is ook een optie voor die positie, maar dan eerder tegen de wat sterkere teams waarin je niet per se met drie pure aanvallers speelt", aldus Van Bronckhorst.