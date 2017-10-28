Bosz onderuit in Hannover, Rekik maakt eerste treffer

Peter Bosz is voor de derde keer op rij niet tot winst gekomen met Borussia Dortmund in de Duitse competitie. De Nederlandse oefenmeester ging zaterdag met zijn ploeg met 4-2 onderuit in de uitwedstrijd tegen subtopper Hannover 96. maakte zijn eerste doelpunt in dienst van Hertha BSC en hielp zijn team daarmee aan een 2-1 thuiszege op Hamburger SV.

Dortmund kwam in de HDI-Arena in Hannover twee keer langszij, maar keerde desondanks met een nederlaag huiswaarts. In de twintigste minuut kreeg Hannover op advies van de videoarbiter een penalty toegekend, nadat Dortmund-keeper Roman Bürki Felix Klaus onderuit had gehaald in 'de zestien'. Voormalig AZ-speler Jonathas faalde niet vanaf elf meter en zette de thuisclub op 1-0.

Dan-Axel Zagadou herstelde zeven minuten later het evenwicht voor Dortmund, door toe te slaan nadat Hannover een corner niet weggewerkt kreeg. Vijf minuten voor de pauze speelde Jonathas ook een belangrijke rol bij de 2-1 voor Hannover. Ditmaal fungeerde de Braziliaan in de tegenaanval als aangever voor afmaker Ihlas Bebou. Andriy Yarmolenko was zeven minuten na de doelwissel verantwoordelijk voor de 2-2. De Oekraïner werkte de bal in het doel nadat Hannover-speler Salif Sané zijn eigen keeper in de weg had gezeten bij het vangen van het speeltuig.

Ondanks de gelijkmaker werd het er met nog een half uur te gaan niet beter op voor Bosz en zijn manschappen. Zagadou, voor rust nog goed voor de 1-1, werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd omdat hij de doorgebroken Jonathas een duidelijke scoringskans ontnam. Uit de daaropvolgende vrije trap zorgde Klaus fraai voor de 3-2. In de slotfase legde Bebou de eindscore vast op 4-2.

Met twintig punten staat Dortmund samen met Bayern München gedeeld bovenaan in de Bundesliga, maar Bayern komt later op de avond nog in actie. De titelverdediger speelt thuis de kraker (aftrap 18.30 uur) tegen RB Leipzig, dat derde staat met negentien punten. Hannover is met achttien punten nu de nummer vier.

Basisspeler Karim Rekik hield met Hertha BSC drie punten over aan de thuiswedstrijd tegen Hamburger SV. Mede door een doelpunt van de Nederlandse verdediger won de formatie uit hoofdstad Berlijn met 2-1. Rekik kopte in de 49ste minuut uit een hoekschop de 2-0 binnen. Niklas Stark had Hertha in de zeventiende minuut al op 1-0 gezet. HSV, met Rick van Drongelen in de basis, kwam in de 73ste minuut via Jann Arp terug in de partij. Het bleef daarna echter bij 2-1.

Ondanks een 1-0 voorsprong bij rust door een goal van Kerem Demirbay verloor 1899 Hoffenheim op eigen veld met 1-3 van Borussia Mönchengladbach. Thorgan Hazard, Matthias Ginter en Jannik Vestergaard zorgden in de tweede helft voor de ommekeer namens de bezoekers. Bayer Leverkusen vloerde hekkensluiter 1.FC Köln met 2-1. Leon Bailey en Sven Bender bogen in de tweede helft met ieder één doelpunt een achterstand om in een zege voor Leverkusen.

In de derde minuut van de extra tijd schoot Divock Origi VfL Wolfsburg naar een punt op visite bij Schalke 04: 1-1. Mario Gomez, de assistgever bij de gelijkmaker, had in de zestigste minuut nog over geschoten uit een strafschop. Nabil Bentaleb had Schalke vlak voor de pauze op 1-0 gezet, door wél raak te schieten vanaf elf meter. Paul Verhaegh stond in de basis bij Wolfsburg, Riechedly Bazoer bleef reserve.