Spurs: stadionverbod voor urinerende fans, Kane terug

Tottenham Hotspur heeft twee supporters een levenslang stadionverbod opgelegd. De één urineerde vorige week in de verloren League Cup-wedstrijd tegen West Ham United in een plastic beker, waarna de ander de gevulde beker richting de West Ham-aanhang gooide.
"Dit is onacceptabel", reageerde een woordvoerder van Tottenham Hotspur in Engelse media op de actie van de twee fans. West Ham United is één van de grote stadsrivalen van The Spurs. In de kwartfinale van de League Cup treft West Ham met Arsenal weer een Londense club.
Nog meer nieuws over Tottenham Hotspur: de Londense club kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid weer beschikken over Harry Kane. De spits stond afgelopen week aan de kant met een hamstringblessure, maar trainde dinsdag weer mee. Kane was dit seizoen al goed voor dertien doelpunten.
