Europa League: wie plaatsen zich voor de laatste 32?

In de Europa League kunnen op de vierde speeldag al flink wat beslissingen vallen. Er zijn twaalf ploegen die na donderdagavond zeker kunnen zijn van een plaats in de knock-outfase. Daarnaast moeten elf clubs punten gaan pakken om te zorgen dat het doek niet valt. FCUpdate.nl maakt een rondje langs de velden.

Wedstrijden 19.00 uur

Groep A

Slavia Praag (5 punten) - Villarreal (5 punten)

Maccabi Tel Aviv (1 punt) – FC Astana (4 punten)

Voor de ploeg van Jordi Cruijff kan het doek vallen. Wanneer in eigen huis verloren wordt van FC Astana en het duel tussen Slavia Praag en Villarreal niet in een gelijkspel eindigt is de club uit Israël kansloos voor het bereiken van de volgende ronde.

Groep B

Young Boys (3 punten) – Dynamo Kiev (7 punten)

Voor Dynamo Kiev is de opdracht simpel. Bij winst is de ploeg verzekerd van een plek in de knock-outfase. Wanneer het duel tussen Partizan Belgrado en Skenderbeu in een gelijkspel eindigt, is Dynamo zelfs zeker van groepswinst.

Parizan Belgrado (2 punten) – Skenderbeu (2 punten)

Hoewel Partizan en Skenderbeu allebei pas twee punten hebben verzameld, maken beide ploegen toch nog alle kans om door te gaan. Het verschil met nummer twee Young Boys is namelijk slechts één punt. De winnaar van het duel in Belgrado zet, bij een nederlaag van Young Boys, een stap in de goede richting.

Groep C

Istanbul Basaksehir (1 punt) – Hoffenheim (3 punten)

Ludogorets Razgrad (7 punten) – Braga (zes punten)

Een verrassing in groep C, want Ludogorets Razgrad is de ploeg met de beste papieren. Wordt er donderdagavond gewonnen van Braga, dan zijn de Bulgaren verzekerd van de volgende ronde wanneer Hoffenheim niet wint van Istanbul Basaksehir.

Groep D

AEK Athene (5 punten) – AC Milan (7 punten)

Rijeka (3 punten) – Austria Wien (1 punt)

Austria Wien moet op bezoek bij Rijeka in ieder geval één punt zien te pakken. Bij een nederlaag liggen de Oostenrijkers er namelijk uit.

Groep E

Lyon (5 punten) – Everton (1 punt)

Apollon Limassol (2 punten) – Atalanta (7 punten)

Atalanta gaat aan kop in groep E en kan na vanavond zeker zijn van een plek in de knock-outfase. Dan moet er gewonnen worden van Apollon Limassol terwijl Everton dan moet verliezen van Olympique Lyon.

Groep F

FC Kopenhagen (3 punten) – Zlin (2 punten)

In groep F zijn de verschillen tussen de clubs zo klein dat een beslissing in elk geval nog niet zal vallen. Kopenhagen is de huidige nummer twee en kan bij winst op Zlin goede zaken doen.

Lokomotiv Moskou (5 punten) – FC Sheriff (3 punten)

Ook koploper Lokomotiv Moskou is bij winst nog niet zeker van een plek in de volgende ronde, maar zet wel een stap in de goede richting. Voor Sheriff is als nummer drie alles nog mogelijk.

Wedstrijden 21.05 uur

Groep G

FCSB (9 punten) – Hapoel Beer Sheva (3 punten)

Voor FCSB zijn er twee manieren mogelijk om kwalificatie voor de volgende ronde te behalen. Wordt er gewonnen van Hapoel Beer Sheva dan is de Roemeense club hoe dan ook door. Ook een gelijkspel kan genoeg zijn wanneer het duel tussen Viktoria Plzen en Lugano niet in een remise eindigt.

Viktoria Plzen (3 punten) – Lugano (3 punten)

De strijd om plek twee blijft nog even spannend gezien er drie ploegen met drie punten zijn. Lugano is op basis van doelsaldo de huidige nummer twee en kan bij winst op Viktoria Plzen dus goede zaken doen. Ook voor de Tsjechen is echter alles nog mogelijk.

Groep H

Arsenal (9 punten) – Rode Ster Belgrado (4 punten)

FC Köln (0 punten) – BATE Borisov (4 punten)

FC Köln mag in eigen huis in ieder geval niet verliezen willen de Duitsers uitschakeling in de groepfase voorkomen. Om in leven te blijven moet minimaal een punt worden gepakt tegen nummer drie BATE Borisov.

Groep I

Salzburg (7 punten) – Konyaspor (3 punten)

In groep I kunnen twee beslissingen vallen. Red Bull Salzburg kan de volgende ronde bereiken wanneer er gewonnen wordt van Konyaspor en Vitoria de Guimaraes niet weet te winnen van Olympique Marseille.

Vitoria de Guimaraes (1 punt) – Marseille (6 punten)

Ook de uitschakeling van Vitoria de Guimaraes kan beslecht worden. Dat scenario wordt werkelijkheid wanneer Vitoria onderuit gaat tegen Olympique Marseille en Salzburg minimaal een punt pakt tegen Konyaspor.

Groep J

Athletic Bilbao (2 punten) – Östersunds FK (7 punten)

In groep J kunnen vrijwel alle beslissingen vanavond al vallen. Östersunds bereikt de volgende ronde wanneer er op bezoek bij Athletic Bilbao wordt gewonnen en Hertha BSC niet wint van Zorya Luhansk. Athletic Bilbao is uitgeschakeld als er verloren wordt van Östersunds en Zorya drie punten pakt.

Hertha (1 punt) – Zorya (6 punten)

Na Östersunds kan Zorya Luhansk zich als tweede club in groep J kwalificeren. Dat gebeurt wanneer er wordt gewonnen van Hertha BSC en Athletic Bilbao verliest van Östersunds. Wint Zorya, maar pakt Athletic Bilbao minimaal een punt? Dan is Hertha BSC uitgeschakeld.

Groep K

Vitesse (1 punt) – Zulte Waregem (1 punt)

Lazio (9 punten) – Nice (6 punten)

Zowel Lazio als Nice kan vanavond de knock-outfase bereiken. Bij winst zijn de Italianen zelfs verzekerd van de eerste plaats in groep K. Eindigt het duel in een gelijkspel dan is Lazio door. Het Nice van Wesley Sneijder moet dan kijken naar het resultaat van het duel tussen Vitesse en Zulte Waregem. Eindigt die wedstrijd in een remise, dan zijn ook de Fransen door. Bij winst is Nice hoe dan ook geplaatst.

Groep L

Rosenborg (3 punten) – Zenit St. Petersburg (9 punten)

Ook in groep L kunnen twee beslissingen vallen. Zenit Sint-Petersburg heeft de beste papieren en is door wanneer er wordt gewonnen op bezoek bij Rosenborg BK. Ook aan een punt kunnen de Russen genoeg hebben, wanneer het duel tussen Real Sociedad en Vardar Skopje een winnaar kent.

Real Sociedad (6 punten) – Vardar Skopje (0 punten)

Voor FK Vardar Skopje is de opdracht duidelijk: winnen. Pakken de Macedoniërs namelijk geen drie punten op bezoek bij Real Sociedad, dan is het EL-avontuur definitief ten einde.

Alles op een rijtje

Wie kunnen zich kwalificeren: Dynamo Kiev, Ludogorets Razgrad, AC Milan, Atalanta, FCSB, Arsenal, Salzburg, Östersund, Zorya Luhansk, Lazio, Nice en Zenit.

Voor wie kan het doek vallen in de Europa League: Maccabi Tel Aviv, Istanbul Basaksehir, Austria Wien, Everton, FC Köln, Vitoria, Athletic Bilbao, Hertha BSC, Vitesse, Zulte Waregem en Vardar Skopje.