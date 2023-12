Arias aast op vertrek: "Hopelijk mijn laatste jaar"

hoopt na dit seizoen een stap omhoog te maken. De rechtsback van PSV bleef ondanks interesse van andere clubs in Eindhoven, maar inmiddels zet hij in op een volgende stap. "Je wilt telkens voetballen op een hoger niveau."

Nadat hij afgelopen zomer besloot niet in te gaan op interesse van clubs, die hem niet zijn ideale volgende stap konden geven, wacht er de komende transferzomer een nieuwe kans. "Ik hoop dat dit mijn laatste jaar is hier, aangezien dit mijn vijfde seizoen is bij PSV. Ik heb hier in die jaren veel bereikt en alles gegeven. We moeten afwachten wat er gebeurt", aldus de achterhoedespeler tegenover de NOS.

Zijn Colombiaanse teamgenoot Davinson Sánchez was na één seizoen bij Ajax alweer vertrokken. Arias gunt het zijn maatje. "We delen vaak een kamer bij het nationale team. Ik ben blij voor hem en dat laat ik hem zo vaak mogelijk weten. Natuurlijk wil ik dat in de toekomst ook. Je wilt telkens voetballen op een hoger niveau."

Aris kwam in 2013 over van Sporting Lissabon, waar hij op een zijspoor was beland. Sindsdien speelde hij al meer dan honderd wedstrijden voor de Eindhovenaren en is hij uitgegroeid tot een vaste waarde voor PSV.