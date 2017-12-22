Live voetbal

Hulshoff tevreden: "Dan hoop je op FC Twente"

0 reacties
Lisanne
22 december 2017, 12:03

SC Cambuur is de enige Jupiler League-club die nog over is in de KNVB Beker. Door een 3-0 zege op GVVV werd de kwartfinale bereikt. Vorig jaar haalde Cambuur de halve finales. Om daar weer in te slagen moet er afgerekend worden met FC Twente.

Interim-trainer Sipke Hulshoff was redelijk tevreden met de loting. "Wanneer Feyenoord, PSV en FC Twente bij de laatste vier balletjes van de loting zitten, dan hoop je natuurlijk op FC Twente", zei hij in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Ik denk dat dit een prima tegenstander voor ons is. Wil je verder komen in het toernooi, dan moet je iedereen verslaan. Het enige wat ik jammer vind, is dat we geen thuisduel spelen."

SC Cambuur viel afgelopen jaar op in de KNVB Beker door eerst Ajax en vervolgens FC Utrecht uit te schakelen. In de halve finale was AZ vervolgens na een strafschoppenserie te sterk. 

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
