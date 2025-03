Jørgensen start op bank tegen Utrecht, Boëtius in spits

Nicolai Jørgensen begint vanmiddag op de bank bij Feyenoord in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Coach Giovanni van Bronckhorst heeft voor het treffen met de equipe uit de Domstad Jean-Paul Boëtius in de spits geposteerd, met naast hem Steven Berghuis en Sam Larsson.

Omdat Bart Nieuwkoop en Miquel Nelom afwezig zijn, spelen Jeremiah St. Juste en Tyrell Malacia als backs bij Feyenoord. Sven van Beek en Renato Tapia vormen het defensieve hart van de Rotterdammers, met achter zich keeper Brad Jones. Op het middenveld speelt voormalig FC Utrecht-speler Sofyan Amrabat samen met Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena.

De aftrap bij FC Utrecht - Feyenoord in Stadion Galgenwaard is om 14.30 uur. Ondanks het winterse weer in Utrecht gaat de wedstrijd door, zo heeft scheidsrechter Björn Kuipers laten weten.

Opstellingen

FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Van der Maarel, Janssen, Dumic, Emanuelson; Strieder, Van de Streek, Ayoub; Labyad, Kerk

Feyenoord: Jones; St. Juste, Van Beek, Tapia, Malacia; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Berghuis, Boëtius, Larsson