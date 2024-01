PEC maakt met gelijkspel einde aan indrukwekkende reeks AZ

AZ heeft voor het eerst in zeven duels weer eens puntenverlies (!) geleden in de Eredivisie. De Alkmaarders deelden in Zwolle de punten met PEC: 1-1. AZ en PEC maakten hun hoge klassering volledig waar. Het duel verveelde namelijk geen moment. Beide doelpunten vielen voor rust. Terell Ondaan zette de thuisploeg op voorsprong, Alireza Jahanbakhsh deed enkele minuten later iets terug: 1-1. In de slotfase miste Bram van Polen namens de thuisploeg nog een penalty.

Het duel boeide voor rust alleszins. Het spel golfde op en neer en beide ploegen legden meerdere aanvallen op de mat. Zo nu en dan werd er overigens ook wel slordig balverlies geleden, maar dat gevoel overheerste naar het eerste bedrijf niet. Na ruim tien minuten viel de eerste kans te noteren. Ryan Thomas speelde zichzelf op prachtige manier vrij en schoot even later uit een voorzet van Youness Mokhtar hard op AZ-doelman Marco Bizot.

Enkele minuten later kreeg AZ in de persoon van de in de eerste helft veelvuldig gezochte Alireza Jahanbakhsh een mogelijkheid op de gelijkmaker. Het schot van de Iraniër werd echter knap gepareerd door Diederik Boer, die de bal in tweede instantie klemvast had. Na ruim een half uur spelen viel er wél een doelpunt. Bizot had nog wel een antwoord op een vlammend schot van Younes Namli, maar kon niet voorkomen dat Terell Ondaan in de rebound voor de openingstreffer zorgde: 1-0.

Lang konden de Blauwvingers niet genieten van die voorsprong. Amper drie minuten was het namelijk alweer gelijk. Uit een corner kopte Jahanbakhsh op knappe wijze raak: 1-1. Gezien de kansenverhouding en het balbezit was dat een terechte treffer. PEC zwijnde vervolgens, toen scheidsrechter Dennis Higler een overtreding zag in een totaal onschuldige actie van Joris van Overeem, waardoor de AZ-aanvaller niet vrij op Boer af kon. In de slotseconde van de eerste helft kreeg de thuisploeg via Ondaan alsnog een kans om toch met een voorsprong de rust in te gaan, maar diens listige hakje, na een voorzet van Bram van Polen, raakte de lat.

Ook de eerste, pak 'm beet, tien minuten na rust waren wat afwachtend, maar vanaf dat moment kwam er wederom leven in de brouwerij. Dat begon met een kans voor AZ. Die was ongeveer identiek aan het doelpunt, ware het niet dat Jahanbakhsh de bal dit keer vanuit een corner met de voet het doel miste. Enkele minuten later wilde alles en iedereen in het rood een penalty na een vermeende overtreding op Joris van Overeem, maar kregen de gasten nul op het rekest van Higler. Dat gebeurde na een schitterende breedtepass van Jahanbakhsh, ongetwijfeld een van de mooiste acties van de avond.

Een paar minuten later werd PEC, geheel typerend voor het op en neer golvende spel, aan de andere kant gevaarlijk. Een kopbal van Thomas werd eerst door Weghorst robuust van de lijn gehaald, waarna Bizot handelend op moest treden op een schot van Mustafa Saymak. Een kleine tien minuten later wilde het thuispubliek een penalty na een overtreding op de veelvuldig mee opkomende Kingsley Ehizibue, maar Higler hapte opnieuw -terecht- niet toe.

Ruim tien minuten voor tijd leek een beauty in de maak. Invaller Mats Seuntjens poogde de voor zijn doel staande Boer met een schot van grote afstand te verrassen en dat lukte bijna. De aanvaller had ontzettend veel pech dat zijn schot op de paal terecht kwam. Het leidde tot gelach bij Boer, die ook nog een applaus voor Seuntjens in petto had. Vlak voor tijd viel er iets minder te lachen voor de PEC-doelman en zijn ploeggenoten, toen Bram van Polen een strafschop miste en het daarmee naliet de drie punten in Zwolle te houden. Het meest terechte resultaat stond daarmee na afloop op het scorebord, want gezien het spel en de bezieling die beide ploegen in het duel legden hadden zowel AZ als PEC recht op een punt.